Зеленський висловив подяку українським захисникам та тим, хто допомагає Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Український лідер подякував воїнам, які захищають свободу держави, та тим, хто допомагає Україні.

Про це Зеленський написав у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Президент подякував кожному і кожній, хто став на захист України і стримує російський тиск.

Також він висловив вдячність усім, хто працює і допомагає цими днями і від початку цієї війни не забуває про Україну й українців, про нашу боротьбу і важливість захисту людського життя.

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy 1 / 6

"Хто відстояв свою свободу, свої права, свою незалежність і гідність — зміцнює цим свободу і того, хто поруч. Свобода завжди має таку властивість — зміцнюватись, поширюючись від людини до людини, і при цьому єдина дорога, якою може пройти свобода, — це сміливість людей", — йдеться в повідомленні.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Швейцарії у місті Бургеншток завершився дводенний Глобальний саміт миру: в Офісі Президента повідомили про проведення другої такої конференції в планах.

Після проведення Саміту у Швейцарії Зеленський зробив заяву: він подякував лідерам та державам, які з Україною на шляху до завершення війни.

Також на Глобальному саміті миру Зеленський відповів, чи втомилася Україна від війни. Він заявив, що йдеться про виживання.