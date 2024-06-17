Зеленський висловив подяку українським захисникам та тим, хто допомагає Україні

Зеленський подякував українським захисникам
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Український лідер подякував воїнам, які захищають свободу держави, та тим, хто допомагає Україні.
Про це Зеленський написав у Telegram у понеділок, 17 червня.
Зеленський подякував захисникам України
Президент подякував кожному і кожній, хто став на захист України і стримує російський тиск.
Також він висловив вдячність усім, хто працює і допомагає цими днями і від початку цієї війни не забуває про Україну й українців, про нашу боротьбу і важливість захисту людського життя.
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Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
"Хто відстояв свою свободу, свої права, свою незалежність і гідність — зміцнює цим свободу і того, хто поруч. Свобода завжди має таку властивість — зміцнюватись, поширюючись від людини до людини, і при цьому єдина дорога, якою може пройти свобода, — це сміливість людей", — йдеться в повідомленні.
Після проведення Саміту у Швейцарії Зеленський зробив заяву: він подякував лідерам та державам, які з Україною на шляху до завершення війни.
Також на Глобальному саміті миру Зеленський відповів, чи втомилася Україна від війни. Він заявив, що йдеться про виживання.
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