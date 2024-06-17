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Зеленський подякував українським захисникам

17 червня 2024 13:52
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Зеленський висловив подяку українським захисникам та тим, хто допомагає Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Український лідер подякував воїнам, які захищають свободу держави, та тим, хто допомагає Україні. 

Про це Зеленський написав у Telegram у понеділок, 17 червня.

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Зеленський подякував захисникам України

Президент подякував кожному і кожній, хто став на захист України і стримує російський тиск.  

Також він висловив вдячність усім, хто працює і допомагає цими днями і від початку цієї війни не забуває про Україну й українців, про нашу боротьбу і важливість захисту людського життя.

  • Зеленський подякував українським захисникам - фото 1
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленський подякував українським захисникам - фото 2
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленський подякував українським захисникам - фото 3
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленський подякував українським захисникам - фото 4
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленський подякував українським захисникам - фото 5
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленський подякував українським захисникам - фото 6
    Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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"Хто відстояв свою свободу, свої права, свою незалежність і гідність — зміцнює цим свободу і того, хто поруч. Свобода завжди має таку властивість — зміцнюватись, поширюючись від людини до людини, і при цьому єдина дорога, якою може пройти свобода, — це сміливість людей", — йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував українським захисникам - фото 7
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Швейцарії у місті Бургеншток завершився дводенний Глобальний саміт миру: в Офісі Президента повідомили про проведення другої такої конференції в планах. 

Після проведення Саміту у Швейцарії Зеленський зробив заяву: він подякував лідерам та державам, які з Україною на шляху до завершення війни.

Також на Глобальному саміті миру Зеленський відповів, чи втомилася Україна від війни. Він заявив, що йдеться про виживання.

Володимир Зеленський
військовослужбовці
захисники
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