Зеленский выразил благодарность украинским защитникам и тем, кто помогает Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Украинский лидер поблагодарил воинов, защищающих свободу государства, и тех, кто помогает Украине.

Об этом Зеленский написал в Telegram в понедельник, 17 июня.

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Президент поблагодарил всех и каждого, кто встал на защиту Украины и сдерживает российское давление.

Также он выразил благодарность всем, кто работает и помогает в эти дни и с начала этой войны не забывает об Украине и украинцах, о нашей борьбе и важности защиты человеческой жизни.

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy 1/6 ​ 6

"Кто отстоял свою свободу, свои права, свою независимость и достоинство — укрепляет этим свободу и того, кто рядом. Свобода всегда имеет такое свойство — укрепляться, распространяясь от человека к человеку, и при этом единственный путь, которым может пройти свобода, — это смелость людей", — говорится в сообщении.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Швейцарии в городе Бургеншток завершился двухдневный Глобальный саммит мира: в Офисе Президента сообщили о проведении второй конференции в планах.

После проведения Саммита в Швейцарии Зеленский сделал заявление: он поблагодарил лидеров и государств, которые с Украиной на пути к завершению войны.

Также на Глобальном саммите мира Зеленский ответил, устала ли Украина от войны. Он заявил, что речь идет о выживании.