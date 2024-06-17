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Зеленский поблагодарил украинских защитников

17 июня 2024 13:52
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Зеленский выразил благодарность украинским защитникам и тем, кто помогает Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Украинский лидер поблагодарил воинов, защищающих свободу государства, и тех, кто помогает Украине.

Об этом Зеленский написал в Telegram в понедельник, 17 июня.

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Зеленский поблагодарил защитников Украины

Президент поблагодарил всех и каждого, кто встал на защиту Украины и сдерживает российское давление.

Также он выразил благодарность всем, кто работает и помогает в эти дни и с начала этой войны не забывает об Украине и украинцах, о нашей борьбе и важности защиты человеческой жизни.

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    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленский поблагодарил украинских защитников - фото 2
    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленский поблагодарил украинских защитников - фото 3
    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленский поблагодарил украинских защитников - фото 4
    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленский поблагодарил украинских защитников - фото 5
    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
  • Зеленский поблагодарил украинских защитников - фото 6
    Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
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"Кто отстоял свою свободу, свои права, свою независимость и достоинство — укрепляет этим свободу и того, кто рядом. Свобода всегда имеет такое свойство — укрепляться, распространяясь от человека к человеку, и при этом единственный путь, которым может пройти свобода, — это смелость людей", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил украинских защитников - фото 7
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Швейцарии в городе Бургеншток завершился двухдневный Глобальный саммит мира: в Офисе Президента сообщили о проведении второй конференции в планах.

После проведения Саммита в Швейцарии Зеленский сделал заявление: он поблагодарил лидеров и государств, которые с Украиной на пути к завершению войны.

Также на Глобальном саммите мира Зеленский ответил, устала ли Украина от войны. Он заявил, что речь идет о выживании.

Владимир Зеленский
военнослужащие
защитники
война в Украине
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