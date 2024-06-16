Втома українців від війни — Зеленський прокоментував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії відповів на питання щодо втоми України від війни. Він заявив, що йдеться про виживання.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

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Зеленський заявив, що наразі питання не втоми від війни, а виживання.

"Нас прийшов знищити нацист Путін, у нього ідея фікс. До вас зайшла в квартиру людина з автоматом. Що ви будете робити? Пригощати його, розважати? Чи будете захищати дітей?" — каже глава держави.

Він додав, що в українців дуже зрозуміла людська реакція.

Нагадаємо, Зеленський відповів на провокативне запитання представника Китаю на Саміті миру. Він запитав, Пекін є ворогом Києва, чи партнером.

Також Зеленський прокоментував бажання багатьох країн щодо залучення представників Росії до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, деякі країни навіть не хотіли б їм тиснути руку.