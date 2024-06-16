Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський відповів про втому України від війни arrow

Зеленський відповів про втому України від війни

16 червня 2024 17:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втома українців від війни — Зеленський прокоментував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії відповів на питання щодо втоми України від війни. Він заявив, що йдеться про виживання.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

Читайте також:

Втома України від війни

Зеленський заявив, що наразі питання не втоми від війни, а виживання. 

"Нас прийшов знищити нацист Путін, у нього ідея фікс. До вас зайшла в квартиру людина з автоматом. Що ви будете робити? Пригощати його, розважати? Чи будете захищати дітей?" — каже глава держави.

Він додав, що в українців дуже зрозуміла людська реакція.

Нагадаємо, Зеленський відповів на провокативне запитання представника Китаю на Саміті миру. Він запитав, Пекін є ворогом Києва, чи партнером.

Також Зеленський прокоментував бажання багатьох країн щодо залучення представників Росії до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, деякі країни навіть не хотіли б їм тиснути руку.

Україна
Володимир Зеленський
Швейцарія
саміт
Саміт Миру у Швейцарії
українці
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку