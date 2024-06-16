Усталость украинцев от войны — Зеленский прокомментировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский на Саммите мира в Швейцарии ответил на вопрос об усталости Украины от войны. Он заявил, что речь идет о выживании.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Усталость Украины от войны

Зеленский заявил, что сейчас вопрос не усталости от войны, а выживания.

"Нас пришел уничтожить нацист Путин, у него идея фикс. К вам зашел в квартиру человек с автоматом. Что вы будете делать? Угощать его, развлекать? Или будете защищать детей?" — говорит глава государства.

Он добавил, что у украинцев очень ясна человеческая реакция.

Напомним, Зеленский ответил на провокационный вопрос представителя Китая на Саммите мира. Он спросил, Пекин является врагом Киева или партнером.

Также Зеленский прокомментировал желание многих стран по привлечению представителей России к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, некоторые страны даже не хотели бы им жать руку.