Провокативне запитання Китаю на Саміті миру — як відреагував Зеленський

Зеленський відповів на провокативне питання представника Китаю на Саміті миру
Президент України Володимир Зеленський відповів на провокативне запитання представника Китаю на Саміті миру. Він запитав, Пекін є ворогом Києва, чи партнером.
Про це український лідер сказав під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.
Відповідь Зеленського щодо Китаю
Зеленський наголосив, що Україна поважає Китай та його територіальну цілісність, а також суверенітет.
За його словами, країна все ще хотіла б, щоби Китай робив те саме по відношенню до України.
"Для Китаю Путін не гравець, вони все розуміють, а сам Путін бореться за себе, а не за багатополярний світ", — зазначив Зеленський.
Президент України наголосив, що Китай має політично-економічний вплив на Росію. Він вважає, що країна могла б допомогти Україні.
Нагадаємо, Зеленський прокоментував бажання багатьох країн щодо залучення представників Росії до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, деякі країни навіть не хотіли б їм тиснути руку.
Раніше Зеленський назвав єдину можливість існування України. На його думку, це закінчення російської війни.
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