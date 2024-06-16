Провокативне запитання Китаю на Саміті миру — як відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відповів на провокативне запитання представника Китаю на Саміті миру. Він запитав, Пекін є ворогом Києва, чи партнером.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

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Відповідь Зеленського щодо Китаю

Зеленський наголосив, що Україна поважає Китай та його територіальну цілісність, а також суверенітет.

За його словами, країна все ще хотіла б, щоби Китай робив те саме по відношенню до України.

"Для Китаю Путін не гравець, вони все розуміють, а сам Путін бореться за себе, а не за багатополярний світ", — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що Китай має політично-економічний вплив на Росію. Він вважає, що країна могла б допомогти Україні.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував бажання багатьох країн щодо залучення представників Росії до Саміту миру у Швейцарії. За його словами, деякі країни навіть не хотіли б їм тиснути руку.

Раніше Зеленський назвав єдину можливість існування України. На його думку, це закінчення російської війни.