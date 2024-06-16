Другий Саміт миру — Зеленський повідомив, коли він відбудеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Про це український лідер сказав під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії у неділю, 16 червня.

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Проведення другого Саміту миру

Глава держави зазначив, що вже триває підготовка до другого Саміту миру. За його словами, це будуть не роки, а місяці.

Зеленський наголосив, що вже є країни, які готові його прийняти, переговори з ними розпочато.

"Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже до завершення війни та справедливого і тривалого миру", — додав український лідер.

Нагадаємо, у швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви.

Також на полях Саміту миру Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони поговорили про передачу Києву літаків F-16.