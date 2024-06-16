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Другий день Саміту миру — Зеленський зустрівся з президентом Палау

16 червня 2024 12:33
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський зустрівся з президентом Палау — про що говорили
Володимир Зеленський та Сурангел Віппс-молодший. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Швейцарії, в неділю, 16 червня, стартував другий день Глобального саміту миру. Перед пленарним засіданням президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим.

Про це глава держави розповів у своєму блозі в Telegram.

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Як зазначив президент, ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між Києвом та Нгерулмудом.

"Розповів про загрози екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС. Запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека", — сказав Зеленський.

Також під час зустрічі міністр закордонних справ Палау Густав Айтаро підписав пункт про екологічну безпеку. З українського боку документ підписано главою МЗС Дмитром Кулебою. 

зеленський палау
Густав Айтаро та Дмитро Кулеба підписують документ. Джерело: скриншот

"Дякую за чітку позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу", — висловив вдячність Зеленський.

Міжнародні зустрічі Володимира Зеленського — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.

Також глава держави провів зустріч з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, де обговорив з ним подальші кроки з реалізації окремих пунктів Формули миру.

А також вчора президент України проводив зустрічі з Вселенським Патріархом Варфоломієм, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Чилі Габріелем Боричем, та відкрив Саміт миру після зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Ахмед.

політики
Україна
Володимир Зеленський
саміт
Саміт Миру у Швейцарії
екологія

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