Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Кенії Вільямом Руто — про що говорили

Зустріч Володира Зеленського із Президентом Кенії Вільямом Руто. Фото: president.gov.ua

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто. Однією з тем обговорення під час цієї бесіди була продовольча безпека.

Про це вночі в неділю, 16 червня, повідомили в Офісі Президента України.

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Лідери обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

Також Володимир Зеленський подякував Вільяму Руто за участь у Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую за вашу активну участь у саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн", — сказав Президент Україні.

Нагадаємо, під час Саміту миру Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Сторони обговорили подальшу реалізацію окремих пунктів Формули миру.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський звернувся до учасників Саміту миру. Президент України заявив, що Путін має не висувати ультиматуми, а переходити на мову світової більшості, в якої мета — настання справедливого миру.