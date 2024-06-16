Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії створення хабів для зерна в портах Африки arrow

Володимир Зеленський обговорив із Президентом Кенії створення хабів для зерна в портах Африки

16 червня 2024 05:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Кенії Вільямом Руто — про що говорили
Зустріч Володира Зеленського із Президентом Кенії Вільямом Руто. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто. Однією з тем обговорення під час цієї бесіди була продовольча безпека.

Про це вночі в неділю, 16 червня, повідомили в Офісі Президента України.

Читайте також:

Що відомо про зустріч Президента України та Президента Кенії

Лідери обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

Також Володимир Зеленський подякував Вільяму Руто за участь у Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

"Дякую за вашу активну участь у саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн", — сказав Президент Україні.

Нагадаємо, під час Саміту миру Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Сторони обговорили подальшу реалізацію окремих пунктів Формули миру.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський звернувся до учасників Саміту миру. Президент України заявив, що Путін має не висувати ультиматуми, а переходити на мову світової більшості, в якої мета — настання справедливого миру.

Володимир Зеленський
саміт миру
саміт
Кенія
зерно

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування