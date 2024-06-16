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Владимир Зеленский обсудил с президентом Кении создание хабов для зерна в портах Африки

16 июня 2024 05:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Владимир Зеленский встретился с Президентом Кении Уильямом Руто — о чем говорили
Встреча Владимира Зеленского с Президентом Кении Уильямом Руто. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В рамках Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Кении Уильямом Руто. Одной из тем обсуждения в ходе этой беседы была продовольственная безопасность.

Об этом ночью в воскресенье, 16 июня, сообщили в Офисе Президента Украины.

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Лидеры обсудили развитие украино-кенийских отношений, проекты в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции и возможное участие Кении в создании хабов для украинского зерна в портах Африки.

Также Владимир Зеленский поблагодарил Уильяма Руто за участие в Саммите мира и принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо за ваше активное участие в саммите. Мы начали обсуждение вопроса продовольственной безопасности, который очень важен для обеих стран", — сказал Президент Украины.

Напомним, во время Саммита мира Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Стороны обсудили дальнейшую реализацию отдельных пунктов Формулы мира.

Также мы сообщали о том, что Владимир Зеленский обратился к участникам Саммита мира. Президент Украины заявил, что Путин должен не выдвигать ультиматумы, а переходить на язык мирового большинства, цель которого — наступление справедливого мира.

Владимир Зеленский
саммит мира
саммит
Кения
зерно

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