Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм — про що говорили

Зустріч Володимира Зеленського з Хав'єром Мілеєм. Фото: president.gov.ua

У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський в суботу, 15 червня, зустрівся із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Президенти обговорили подальші кроки з реалізації окремих пунктів Формули миру.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Хав'єр Мілей зазначив, що Аргентина підтримує Україну.

"Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора — це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, — це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну", — наголосив голова держави.

Володимир Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Саміті миру та нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях. Глави держав також відзначили важливість візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у травні", — йдеться в повідомленні Офісу Президента України.

Також Володимир Зеленський нагородив Президента Аргентини орденом Свободи.

Володимир Зеленський вручає Президенту Аргентини орден Свободи. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, у Швейцарії в суботу, 15 червня, розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Захід проходить у місті Бюргенштоц і триватиме два дні.

Під час звернення до учасників Саміту миру Володимир Зеленський заявив, що Путін повинен переключитися з мови ультиматумів на мову світової більшості, яка прагне чесного миру.