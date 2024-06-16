Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм — про що говорили

Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Аргентини — які питання обговорили
У межах Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський в суботу, 15 червня, зустрівся із Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Президенти обговорили подальші кроки з реалізації окремих пунктів Формули миру.
Про це повідомили в Офісі Президента України.
Подробиці зустрічі лідерів держав
Хав'єр Мілей зазначив, що Аргентина підтримує Україну.
"Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора — це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, — це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну", — наголосив голова держави.
Володимир Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Саміті миру та нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
"Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях. Глави держав також відзначили важливість візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у травні", — йдеться в повідомленні Офісу Президента України.
Також Володимир Зеленський нагородив Президента Аргентини орденом Свободи.
Нагадаємо, у Швейцарії в суботу, 15 червня, розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Захід проходить у місті Бюргенштоц і триватиме два дні.
Під час звернення до учасників Саміту миру Володимир Зеленський заявив, що Путін повинен переключитися з мови ультиматумів на мову світової більшості, яка прагне чесного миру.
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