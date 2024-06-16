Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем — о чем говорили

Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины — какие вопросы обсудили
В рамках Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Президенты обсудили дальнейшие шаги по реализации отдельных пунктов Формулы мира.
Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.
Подробности встречи лидеров государств
Хавьер Милей отметил, что Аргентина поддерживает Украину.
"Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора — это Россия, и испытавшее вторжение государство — это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину", — подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский поблагодарил Хавьера Милея за участие в Саммите мира и недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в сфере торговли, ход выполнения предварительных договоренностей и настояли на продолжении международных контактов на разных уровнях. Главы государств также отметили важность визита в Аргентину украинской правительственной делегации во главе с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко в мае", — говорится в сообщении Офиса Президента Украины.
Также Владимир Зеленский наградил Президента Аргентины орденом Свободы.
Напомним, в Швейцарии в субботу, 15 июня, начался двухдневный Глобальный саммит мира. Мероприятие проходит в городе Бюргенштоц и продлится два дня.
Во время обращения к участникам Саммита мира Владимир Зеленский заявил, что Путин должен переключиться с языка ультиматумов на язык мирового большинства, стремящегося к честному миру.
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