Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины — какие вопросы обсудили arrow

Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины — какие вопросы обсудили

16 июня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем — о чем говорили
Встреча Владимира Зеленского с Хавьером Милеем. Фото: president.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В рамках Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Президенты обсудили дальнейшие шаги по реализации отдельных пунктов Формулы мира.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Читайте также:

Подробности встречи лидеров государств

Хавьер Милей отметил, что Аргентина поддерживает Украину.

"Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора — это Россия, и испытавшее вторжение государство — это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Хавьера Милея за участие в Саммите мира и недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в сфере торговли, ход выполнения предварительных договоренностей и настояли на продолжении международных контактов на разных уровнях. Главы государств также отметили важность визита в Аргентину украинской правительственной делегации во главе с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко в мае", — говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Также Владимир Зеленский наградил Президента Аргентины орденом Свободы.

Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины — какие вопросы обсудили - фото 1
Владимир Зеленский вручает Президенту Аргентины орден Свободы. Фото: president.gov.ua

Напомним, в Швейцарии в субботу, 15 июня, начался двухдневный Глобальный саммит мира. Мероприятие проходит в городе Бюргенштоц и продлится два дня.

Во время обращения к участникам Саммита мира Владимир Зеленский заявил, что Путин должен переключиться с языка ультиматумов на язык мирового большинства, стремящегося к честному миру.

Владимир Зеленский
Аргентина
Офис президента
саммит
саммит мира
Хавьер Милей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос