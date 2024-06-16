Владимир Зеленский встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем — о чем говорили

Встреча Владимира Зеленского с Хавьером Милеем. Фото: president.gov.ua

В рамках Глобального саммита мира в Швейцарии Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, встретился с Президентом Аргентины Хавьером Милеем. Президенты обсудили дальнейшие шаги по реализации отдельных пунктов Формулы мира.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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Хавьер Милей отметил, что Аргентина поддерживает Украину.

"Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора — это Россия, и испытавшее вторжение государство — это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Хавьера Милея за участие в Саммите мира и недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в сфере торговли, ход выполнения предварительных договоренностей и настояли на продолжении международных контактов на разных уровнях. Главы государств также отметили важность визита в Аргентину украинской правительственной делегации во главе с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко в мае", — говорится в сообщении Офиса Президента Украины.

Также Владимир Зеленский наградил Президента Аргентины орденом Свободы.

Владимир Зеленский вручает Президенту Аргентины орден Свободы. Фото: president.gov.ua

Напомним, в Швейцарии в субботу, 15 июня, начался двухдневный Глобальный саммит мира. Мероприятие проходит в городе Бюргенштоц и продлится два дня.

Во время обращения к участникам Саммита мира Владимир Зеленский заявил, что Путин должен переключиться с языка ультиматумов на язык мирового большинства, стремящегося к честному миру.