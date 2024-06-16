Зеленский встретился с президентом Палау - о чем говорили

Владимир Зеленский и Сурангел Уиппс-младший. Фото: скриншот

В Швейцарии, в воскресенье, 16 июня, стартовал второй день Глобального саммита мира. Перед пленарным заседанием президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Палау Сурангелом Уиппсом-младшим.

Об этом глава государства рассказал в своем блоге в Telegram.

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Как отметил президент, эта встреча стала первым контактом на самом высоком уровне между Киевом и Нгерулмудом.

"Рассказал об угрозах экологии, которые провоцирует российская оккупация Запорожской АЭС. Пригласил Палау присоединиться к имплементации пункта Формулы мира "Экологическая безопасность", — сказал Зеленский.

Также во время встречи министр иностранных дел Палау Густав Айтаро подписал пункт об экологической безопасности. С украинской стороны документ подписан главой МИД Дмитрием Кулебой.

Густав Айтаро и Дмитрий Кулеба подписывают документ. Источник: скриншот

"Спасибо за четкую позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Вопросы, которые обсуждаются на Саммите, важны не только для Европы, но и для всего мира", — выразил благодарность Зеленский.

Международные встречи Владимира Зеленского — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.

Также глава государства провел встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем, где обсудил с ним дальнейшие шаги по реализации отдельных пунктов Формулы мира.

А также вчера президент Украины проводил встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем, вице-президентом США Камалой Гаррис, президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Чили Габриэлем Боричем, и открыл Саммит мира после встречи с президентшей Швейцарии Виолой Ахмед.