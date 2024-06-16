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На полях Саміту миру Зеленський обговорив з прем'єром Данії передачу Україні F-16

16 червня 2024 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зустріч під час Саміту миру — Зеленський обговорив з прем'єром Данії передачу F-16
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На полях Саміту миру Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 червня, провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони поговорили про передачу Києву літаків F-16.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Український лідер зазначив, що вдячний Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.

Сторони обговорили перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом. 

"Окремо говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.

Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.

Володимир Зеленський
Швейцарія
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Саміт Миру у Швейцарії
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