Зустріч під час Саміту миру — Зеленський обговорив з прем'єром Данії передачу F-16

На полях Саміту миру Зеленський обговорив з прем'єром Данії передачу Україні F-16
На полях Саміту миру Президент України Володимир Зеленський у неділю, 16 червня, провів зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони поговорили про передачу Києву літаків F-16.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з прем'єром Данії
Український лідер зазначив, що вдячний Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру.
Сторони обговорили перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом.
"Окремо говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.
Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.
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