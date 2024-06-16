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На полях Саммита мира Зеленский обсудил с премьером Дании передачу Украине F-16

16 июня 2024 14:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Встреча во время Саммита мира — Зеленский обсудил с премьером Дании передачу F-16
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На полях Саммита мира Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 16 июня, провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они поговорили о передаче Киеву самолетов F-16.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Украинский лидер отметил, что благодарен Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.

Стороны обсудили ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время.

"Отдельно говорили и об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский провел встречу с президентом республики Кот-д'Ивуар Алассаном Уаттарой. В частности, они обсудили продовольственную безопасность мира.

Ранее Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.

Владимир Зеленский
Швейцария
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Саммит Мира в Швейцарии
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