Саміт миру — Зеленський провів зустріч з президентом Кот-д’Івуара

Президент Кот-д’Івуара Алассан Уаттара та український лідер Володимир Зеленський. Фото: ОП

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії у неділю, 16 червня, український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Сторони поговорили також про спроби Росії перешкоджати вільній навігації в Чорному морі. За словами Зеленського, вони загрожують продовольчій безпеці багатьох регіонів світу.

"Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також відповідних резолюцій Генасамблеї ООН", — додав він.

Нагадаємо, 16 червня у Швейцарії стартував другий день Глобального саміту миру. Перед пленарним засіданням президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим.

Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.