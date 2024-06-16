Саммит мира — Зеленский провел встречу с президентом Кот-д'Ивуара

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара и украинский лидер Владимир Зеленский. Фото: ОП

На полях Глобального саммита мира в Швейцарии в воскресенье, 16 июня, украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с президентом республики Кот-д'Ивуар Алассаном Уаттарой. В частности, они обсудили продовольственную безопасность мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Стороны также поговорили о попытках России препятствовать свободной навигации в Черном море. По словам Зеленского, они угрожают продовольственной безопасности многих регионов мира.

"Спасибо за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, а также соответствующих резолюций Генассамблеи ООН", — добавил он.

Напомним, 16 июня в Швейцарии стартовал второй день Глобального саммита мира. Перед пленарным заседанием президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим.

Ранее Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.