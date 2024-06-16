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Зеленский сообщил, когда состоится второй Саммит мира

16 июня 2024 15:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Второй Саммит мира — Зеленский сообщил, когда он состоится
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Axel Schmidt
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Проведение второго Саммита мира

Глава государства отметил, что уже идет подготовка ко второму Саммиту мира. По его словам, это будут не годы, а месяцы.

Зеленский подчеркнул, что уже есть страны, готовые его принять, переговоры с ними начаты.

"Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго Саммита мира, а следовательно к завершению войны и справедливого и длительного мира", — добавил украинский лидер.

Напомним, в швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Теперь документ будет передан в Москву.

Также на полях Саммита мира Зеленский провел встречу с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они поговорили о передаче Киеву самолетов F-16.

Украина
Владимир Зеленский
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