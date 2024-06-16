Саміт миру у Швейцарії — Зеленський назвав єдину можливість існування України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав єдину можливість існування країни. За його словами, це закінчення війни.

Про це український лідер сказав під час пресконференції на Саміті миру у неділю, 16 червня.

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Єдина можливість існування України

Глава держави зазначив, що найголовніший успіх для України — це закінчення війни.

"Це навіть не успіх, а єдина можливість існування", — уточнив Зеленський.

Нагадаємо, на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.

Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.