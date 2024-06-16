Саміт миру у Швейцарії — Зеленський назвав єдину можливість існування України

Зеленський на Саміті миру назвав єдину можливість існування України
Президент України Володимир Зеленський назвав єдину можливість існування країни. За його словами, це закінчення війни.
Про це український лідер сказав під час пресконференції на Саміті миру у неділю, 16 червня.
Єдина можливість існування України
Глава держави зазначив, що найголовніший успіх для України — це закінчення війни.
"Це навіть не успіх, а єдина можливість існування", — уточнив Зеленський.
Нагадаємо, на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.
Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.
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