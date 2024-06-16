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Зеленський на Саміті миру назвав єдину можливість існування України

16 червня 2024 16:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Саміт миру у Швейцарії — Зеленський назвав єдину можливість існування України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський назвав єдину можливість існування країни. За його словами, це закінчення війни.

Про це український лідер сказав під час пресконференції на Саміті миру у неділю, 16 червня.

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Єдина можливість існування України

Глава держави зазначив, що найголовніший успіх для України — це закінчення війни.

"Це навіть не успіх, а єдина можливість існування", — уточнив Зеленський.

Нагадаємо, на полях Глобального саміту миру у Швейцарії Зеленський провів зустріч з президентом республіки Кот-д’Івуар Алассаном Уаттарою. Зокрема, вони обговорили продовольчу безпеку світу.

Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.

Україна
Володимир Зеленський
саміт
Саміт Миру у Швейцарії
війна
президент

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