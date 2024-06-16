Саммит мира в Швейцарии — Зеленский назвал единственную возможность существования Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственную возможность существования страны. По его словам, это окончание войны.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции на Саммите мира в воскресенье, 16 июня.

Читайте также:

Единственная возможность существования Украины

Глава государства отметил, что самый главный успех для Украины — это окончание войны.

"Это даже не успех, а единственная возможность существования", — уточнил Зеленский.

Напомним, на полях Глобального саммита мира в Швейцарии Зеленский провел встречу с президентом республики Кот-д'Ивуаром Алассаном Уаттарой. В частности, они обсудили продовольственную безопасность мира.

Ранее Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.