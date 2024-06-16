Саммит мира в Швейцарии — Зеленский назвал единственную возможность существования Украины

Зеленский на Саммите мира назвал единственную возможность существования Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственную возможность существования страны. По его словам, это окончание войны.
Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции на Саммите мира в воскресенье, 16 июня.
Единственная возможность существования Украины
Глава государства отметил, что самый главный успех для Украины — это окончание войны.
"Это даже не успех, а единственная возможность существования", — уточнил Зеленский.
Напомним, на полях Глобального саммита мира в Швейцарии Зеленский провел встречу с президентом республики Кот-д'Ивуаром Алассаном Уаттарой. В частности, они обсудили продовольственную безопасность мира.
Ранее Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.
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