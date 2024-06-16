Провокационный вопрос Китая на Саммите мира — как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на провокационный вопрос представителя Китая на Саммите мира. Он спросил, Пекин является врагом Киева или партнером.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Ответ Зеленского по отношению к Китаю

Зеленский подчеркнул, что Украина уважает Китай и его территориальную целостность и суверенитет.

По его словам, страна все еще хотела бы, чтобы Китай делал то же по отношению к Украине.

"Для Китая Путин не игрок, они все понимают, а сам Путин борется за себя, а не за многополярный мир", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Китай оказывает политически-экономическое влияние на Россию. Он считает, что страна могла бы помочь Украине.

Напомним, Зеленский прокомментировал желание многих стран по привлечению представителей России к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, некоторые страны даже не хотели бы им жать руку.

Ранее Зеленский назвал единственную возможность существования Украины. По его мнению, это окончание российской войны.