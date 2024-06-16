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Зеленский ответил на провокационный вопрос представителя Китая на Саммите мира

16 июня 2024 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Провокационный вопрос Китая на Саммите мира — как отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на провокационный вопрос представителя Китая на Саммите мира. Он спросил, Пекин является врагом Киева или партнером.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Ответ Зеленского по отношению к Китаю

Зеленский подчеркнул, что Украина уважает Китай и его территориальную целостность и суверенитет.

По его словам, страна все еще хотела бы, чтобы Китай делал то же по отношению к Украине.

"Для Китая Путин не игрок, они все понимают, а сам Путин борется за себя, а не за многополярный мир", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Китай оказывает политически-экономическое влияние на Россию. Он считает, что страна могла бы помочь Украине.

Напомним, Зеленский прокомментировал желание многих стран по привлечению представителей России к Саммиту мира в Швейцарии. По его словам, некоторые страны даже не хотели бы им жать руку.

Ранее Зеленский назвал единственную возможность существования Украины. По его мнению, это окончание российской войны.

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Украина
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