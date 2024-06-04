Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський подякував українським воїнам та партнерам arrow

Зеленський подякував українським воїнам та партнерам

4 червня 2024 11:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Допомога Україні від партнерів — Зеленський висловив вдячність
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, звернувся до українців. Він заявив, що кожну зустріч та день ми використовуємо для того, аби можна було додати можливостей воїнам ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Зеленський подякував захисникам України

"Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на Харківщині станом на 4 червня
Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Що відбувається на фронті в Україні 4 червня
Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy
Яка оперативна обстановка на напрямках фронту 4 червня
Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Наступ росіян на Харківщину - ситуація на 4 червня
Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент подякував всім партнерам, які допомагають Україні так, як потрібно: вчасно, без затримок.

Також він висловив вдячність кожному воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, аби знищувати окупанта й захищати Україну.

832 доба повномасштабного вторгнення Росії
Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Скільки росіян ліквідували ЗСУ станом на 4 червня
Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Яку кількість техніки Росії вдалося знищити станом на 4 червня
Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy
null
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 1 червня Зеленський прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Там у нього були заплановані низка переговорів з провідними урядовцями.

Також ми писали, що Президент в межах Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з очільником Індонезії Прабово Субіанто. 

війна в Україні
Володимир Зеленський
НАТО
військова допомога
ЗСУ
військові
Європа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня