Допомога Україні від партнерів — Зеленський висловив вдячність

Зеленський подякував українським воїнам та партнерам
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, звернувся до українців. Він заявив, що кожну зустріч та день ми використовуємо для того, аби можна було додати можливостей воїнам ЗСУ.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський подякував захисникам України
"Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам", — йдеться у повідомленні.
Президент подякував всім партнерам, які допомагають Україні так, як потрібно: вчасно, без затримок.
Також він висловив вдячність кожному воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, аби знищувати окупанта й захищати Україну.
Нагадаємо, 1 червня Зеленський прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Там у нього були заплановані низка переговорів з провідними урядовцями.
Також ми писали, що Президент в межах Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з очільником Індонезії Прабово Субіанто.
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