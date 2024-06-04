Допомога Україні від партнерів — Зеленський висловив вдячність

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, звернувся до українців. Він заявив, що кожну зустріч та день ми використовуємо для того, аби можна було додати можливостей воїнам ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам", — йдеться у повідомленні.

Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські захисники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент подякував всім партнерам, які допомагають Україні так, як потрібно: вчасно, без затримок.

Також він висловив вдячність кожному воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, аби знищувати окупанта й захищати Україну.

Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Український захисник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 1 червня Зеленський прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Там у нього були заплановані низка переговорів з провідними урядовцями.

Також ми писали, що Президент в межах Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з очільником Індонезії Прабово Субіанто.