Помощь Украине от партнеров - Зеленский выразил благодарность

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, обратился к украинцам. Он заявил, что каждую встречу и день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможностей воинам ВСУ.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Каждую встречу и каждый день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможности нашим воинам", — говорится в сообщении.

Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине так, как нужно: вовремя, без задержек.

Также он выразил благодарность каждому воину, всем боевым бригадам, которые делают максимум, чтобы уничтожать оккупанта и защищать Украину.

Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 1 июня Зеленский прибыл с официальным визитом в Сингапур. Там у него запланирован ряд переговоров с ведущими чиновниками.

Также мы писали, что Президент в рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с главой Индонезии Прабово Субианто.