Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский поблагодарил украинских воинов и партнеров arrow

Зеленский поблагодарил украинских воинов и партнеров

4 июня 2024 11:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Помощь Украине от партнеров - Зеленский выразил благодарность
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, обратился к украинцам. Он заявил, что каждую встречу и день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможностей воинам ВСУ.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил защитников Украины

"Каждую встречу и каждый день мы используем для того, чтобы можно было добавить возможности нашим воинам", — говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области по состоянию на 4 июня
Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Что происходит на фронте в Украине 4 июня
Украинские защитники. Фото: Telegram/Zelenskiy
Какая оперативная обстановка на направлениях фронта 4 июня
Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Наступление россиян на Харьковщину – ситуация на 4 июня
Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине так, как нужно: вовремя, без задержек.

Также он выразил благодарность каждому воину, всем боевым бригадам, которые делают максимум, чтобы уничтожать оккупанта и защищать Украину.

832 сутки полномасштабного вторжения России
Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Сколько россиян ликвидировали ВСУ по состоянию на 4 июня
Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy
Какое количество техники России удалось уничтожить по состоянию на 4 июня.
Украинский защитник. Фото: Telegram/Zelenskiy
null
Скриншот поста Зеленского

Напомним, 1 июня Зеленский прибыл с официальным визитом в Сингапур. Там у него запланирован ряд переговоров с ведущими чиновниками.

Также мы писали, что Президент в рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с главой Индонезии Прабово Субианто.

война в Украине
Владимир Зеленский
НАТО
военная помощь
ВСУ
военные
Европа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня