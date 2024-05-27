Зеленський з візитом у Іспанії — прямий ефір

Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 27 травня, прибув з візитом до Іспанії. Сьогодні Україна та Іспанія можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Пряму трансляцію виступу глави держави та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса можна подивитися за посиланням.

Читайте також:

Зеленський прибув до Іспанії

Зауважимо, що незавдовго до цього, глава держави через наступ Росії на півночі Харківщини відклав усі майбутні закордонні візити, включно з поїздкою до Іспанії, яка була запланована на 17 травня.

Тоді очікувалося, що Зеленський та Санчес підпишуть двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, а також глава держави прибуде до Португалії.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, що Україна виносить на Саміт миру три пункти: про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципом "всіх на всіх".

Також він заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.