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Зеленський з візитом у Іспанії — прямий ефір

27 травня 2024 15:47
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський з візитом у Іспанії — прямий ефір
Володимир Зеленський та Педро Санчес. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 27 травня, прибув з візитом до Іспанії. Сьогодні Україна та Іспанія можуть підписати двосторонню безпекову угоду.

Пряму трансляцію виступу глави держави та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса можна подивитися за посиланням.

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Зауважимо, що незавдовго до цього, глава держави через наступ Росії на півночі Харківщини відклав усі майбутні закордонні візити, включно з поїздкою до Іспанії, яка була запланована на 17 травня.

Тоді очікувалося, що Зеленський та Санчес підпишуть двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, а також глава держави прибуде до Португалії.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, що Україна виносить на Саміт миру три пункти: про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципом "всіх на всіх".

Також він заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Володимир Зеленський
Україна
Іспанія
договір
безпека
війна в Україні

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