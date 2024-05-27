Зеленський з візитом у Іспанії — прямий ефір
Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 27 травня, прибув з візитом до Іспанії. Сьогодні Україна та Іспанія можуть підписати двосторонню безпекову угоду.
Пряму трансляцію виступу глави держави та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса можна подивитися за посиланням.
Зеленський прибув до Іспанії
Зауважимо, що незавдовго до цього, глава держави через наступ Росії на півночі Харківщини відклав усі майбутні закордонні візити, включно з поїздкою до Іспанії, яка була запланована на 17 травня.
Тоді очікувалося, що Зеленський та Санчес підпишуть двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, а також глава держави прибуде до Португалії.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, що Україна виносить на Саміт миру три пункти: про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципом "всіх на всіх".
Також він заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити, для чого Києву потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.
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