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Зеленський прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди

27 травня 2024 13:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди
Володимир Зеленський в Іспанії. Фото: Zelenskiy / Official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії з метою підписання двосторонньої безпекової угоди та проведення переговорів з Прем'єр-міністром Педро Санчесом. Крім того, український лідер планує зустрітися з Його Величністю Королем Феліпе VI. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі в понеділок, 27 травня. 

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Поглиблення оборонної співпраці

Під час візиту будуть обговорюватися ключові питання продовження оборонної співпраці між Україною та Іспанією. Зеленський зазначив, що однією з головних тем переговорів стане підготовка нового пакету військової допомоги для України, а також тренування українських військових. Ці питання є вкрай важливими в контексті триваючої агресії з боку Росії та необхідності посилення оборонних спроможностей України.

Зеленський також повідомив, що попереду в нього два важливі саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Український президент наголосив на важливості узгодження кроків для досягнення конкретних результатів на кожному з цих самітів.

Крім того, Зеленський планує зустрітися з Його Величністю Королем Феліпе VI, а також провести переговори з головами палат і фракцій іспанського парламенту. Ці зустрічі сприятимуть зміцненню міждержавних відносин та підтримці України на міжнародній арені.

Зеленський прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди - фото 1
Скриншот допису Володимира Зеленського 

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, що України виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципов "всіх на всіх".

Також український Президент заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити. А для цього Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Іспанія
саміт
президент
безпека

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