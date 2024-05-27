Зеленський прибув до Іспанії для підписання двосторонньої безпекової угоди

Володимир Зеленський в Іспанії. Фото: Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії з метою підписання двосторонньої безпекової угоди та проведення переговорів з Прем'єр-міністром Педро Санчесом. Крім того, український лідер планує зустрітися з Його Величністю Королем Феліпе VI.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі в понеділок, 27 травня.

Читайте також:

Поглиблення оборонної співпраці

Під час візиту будуть обговорюватися ключові питання продовження оборонної співпраці між Україною та Іспанією. Зеленський зазначив, що однією з головних тем переговорів стане підготовка нового пакету військової допомоги для України, а також тренування українських військових. Ці питання є вкрай важливими в контексті триваючої агресії з боку Росії та необхідності посилення оборонних спроможностей України.

Зеленський також повідомив, що попереду в нього два важливі саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Український президент наголосив на важливості узгодження кроків для досягнення конкретних результатів на кожному з цих самітів.

Крім того, Зеленський планує зустрітися з Його Величністю Королем Феліпе VI, а також провести переговори з головами палат і фракцій іспанського парламенту. Ці зустрічі сприятимуть зміцненню міждержавних відносин та підтримці України на міжнародній арені.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів, що України виносить на Саміт миру три пункти. Йдеться про забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, а також обмін полонених за принципов "всіх на всіх".

Також український Президент заявив, що російська агресія поширюватиметься, якщо її не зупинити. А для цього Україні потрібна вчасна й достатня підтримка від партнерів.