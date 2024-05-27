Зеленский прибыл в Испанию для подписания двустороннего соглашения о безопасности

Владимир Зеленский в Испании. Фото: Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию с целью подписания двустороннего соглашения о безопасности и проведения переговоров с Премьер-министром Педро Санчесом. Кроме того, украинский лидер планирует встретиться с Его Величеством Королем Филипом VI.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 27 мая.

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Углубление оборонного сотрудничества

В ходе визита будут обсуждаться ключевые вопросы продолжения оборонного сотрудничества между Украиной и Испанией. Зеленский отметил, что одной из главных тем переговоров станет подготовка нового пакета военной помощи для Украины, а также тренировки украинских военных. Эти вопросы крайне важны в контексте продолжающейся агрессии со стороны России и необходимости усиления оборонных способностей Украины.

Зеленский также сообщил, что впереди у него два важных саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Украинский президент отметил важность согласования шагов для достижения конкретных результатов на каждом из этих саммитов.

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с Его Величеством Королем Филипом VI, а также провести переговоры с главами палат и фракций испанского парламента. Эти встречи будут способствовать укреплению межгосударственных отношений и поддержке Украины на международной арене.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта. Речь идет об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципам "всех на всех".

Также украинский Президент заявил, что российская агрессия будет распространяться, если ее не остановить. А для этого Украине необходима своевременная и достаточная поддержка от партнеров.