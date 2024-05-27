Зеленский с визитом в Испании — прямой эфир

Владимир Зеленский и Педро Санчес. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, прибыл с визитом в Испанию. Сегодня Украина и Испания могут подписать двустороннее соглашение о безопасности.

Прямую трансляцию выступления главы государства и премьер-министра Испании Педро Санчеса можно посмотреть по ссылке.

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Отметим, что незадолго до этого глава государства из-за наступления России на севере Харьковщины отложил все предстоящие зарубежные визиты, включая поездку в Испанию, которая была запланирована на 17 мая.

В то время ожидалось, что Зеленский и Санчес подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, а также глава государства прибудет в Португалию.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, что Украина выносит на Саммит мира три пункта: об обеспечении ядерной и продовольственной безопасности, а также обмене пленных по принципу "всех на всех".

Также он заявил, что российская агрессия будет распространяться, если ее не остановить , для чего Киеву необходима своевременная и достаточная поддержка от партнеров.