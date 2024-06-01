Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський провів переговори з президентом Індонезії — про що домовилися arrow

Зеленський провів переговори з президентом Індонезії — про що домовилися

1 червня 2024 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський провів переговори з президентом Індонезії — про що домовилися
Зустріч Зеленського з президентом Індонезії. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський в рамках Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся зі своїм індонезійським колегою Прабово Субіанто. Головними темами розмови були Формула миру та двостороння співпраця між країнами. 

Про це Зеленський повідомив у суботу, 1 червня.

Читайте також:

Зустріч з президентом Індонезії

"Сінгапур. На полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч з обраним Президентом Індонезії Прабово Субіанто", — розповів Зеленський. 

Президент зазначив, що головними темами перемовин були прогрес в імплементації Формули миру та напрями двосторонньої співпраці між двома країнами.

"Сподіваємося на участь Індонезії в першому Глобальному саміті миру на найвищому рівні та на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Україна
Індонезія
саміт
Формула миру
світ
переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей