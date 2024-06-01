Зеленський провів переговори з президентом Індонезії — про що домовилися

Зустріч Зеленського з президентом Індонезії. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський в рамках Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся зі своїм індонезійським колегою Прабово Субіанто. Головними темами розмови були Формула миру та двостороння співпраця між країнами.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 1 червня.

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"Сінгапур. На полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч з обраним Президентом Індонезії Прабово Субіанто", — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що головними темами перемовин були прогрес в імплементації Формули миру та напрями двосторонньої співпраці між двома країнами.

"Сподіваємося на участь Індонезії в першому Глобальному саміті миру на найвищому рівні та на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", — додав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.