Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии — о чем договорились

Встреча Зеленского с президентом Индонезии. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто. Главными темами разговора были Формула мира и двустороннее сотрудничество между странами.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 1 июня.

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"Сингапур. На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" провел встречу с избранным Президентом Индонезии Прабово Субианто", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что главными темами переговоров были прогресс в имплементации Формулы мира и направлении двустороннего сотрудничества между двумя странами.

"Надеемся на участие Индонезии в первом Глобальном саммите мира на высшем уровне и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

Напомним, не так давно Владимир Зеленский находился в Норвегии, где подписал с премьером страны Йонасом Гар Стере безопасное соглашение.