Взяли участь 101 країна та організація — в ОП пояснили, що буде після Саміту миру

Саміт миру. Фото: ОП

У Швейцарії у місті Бургеншток в неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Далі планується проведення другої такої конференції.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у Facebook.

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"Позаду два дні по-справжньому Глобального Саміту миру! Безпрецедентна представленість — 101 держави та міжнародної організації, з них дві третини на рівні лідерів!", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що перша зустріч 15 радників з питань національної безпеки у Копенгагені, яка заклала підвалини сьогоднішньої конференції, відбулася рік тому. Відтоді було проведено зустрічі у Джидді, на Мальті та в Давосі, після яких вдалося у понад шість разів збільшити підтримку Формули Миру Президента України Володимира Зеленського.

Саміт миру. Фото: ОП

Жовква наголосив, що інавгураційний Саміт миру — це лише початок дороги до справедливого та тривалого миру. Водночас вже зроблені такі перші кроки. Зокрема, на трьох тематичних панелях розглянули три базові пункти формули: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених та цивільних.

Саміт миру. Фото: ОП

Також спільне комюніке саміту підтримали 84 учасники Саміту, серед яких не лише усі європейські партнери та американські, але й країни з усіх континентів та регіонів:

Латинська Америка : Аргентина, Чилі, Коста-Рика, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Перу, Суринам, Уругвай;

: Аргентина, Чилі, Коста-Рика, Домініканська Республіка, Еквадор, Гватемала, Перу, Суринам, Уругвай; Африка : Бенін, Кабо Верде, Кенія, Кот-д'Івуар, Гамбія, Гана, Ліберія, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Сомалі, Комори;

: Бенін, Кабо Верде, Кенія, Кот-д'Івуар, Гамбія, Гана, Ліберія, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Сомалі, Комори; Азійсько-Тихоокеанський регіон : Австралія, Фіджі, Нова Зеландія, Палау, Філіппіни, Сінгапур, Східний Тимор;

: Австралія, Фіджі, Нова Зеландія, Палау, Філіппіни, Сінгапур, Східний Тимор; Близький Схід: Ізраїль, Йорданія, Ірак, Катар.

Саміт миру. Фото: ОП

В Офісі Президента наголосили, що документ залишається відкритим для приєднання кожної держави чи міжнародної організації, яка поважає Статут ООН та міжнародне право. Там вважають, що їх кількість точно зростатиме.

Саміт миру. Фото: ОП

Наступними кроками окреслили проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників — вже є готовність до їх організації від низки країн: Франції, Чехії, Туреччини, Кенії, Саудівської Аравії, США, Норвегії, Польщі, Канади, Катару, Чилі, Фінляндії, Нідерландів, Німеччини та Великої Британії.

"А після цього — виходимо на другий Саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру", — підсумував Жовква.

Скриншот допису Жовкви

Скриншот допису Жовкви

Нагадаємо, Швейцарія планує обговорити підсумки конференції з Росією, Китаєм та іншими державами, які не були присутні.

Також у матеріалі Новини.LIVE підбили підсумки та окреслили головні заяви Глобального саміту миру.