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Глобальный саммит мира — у Зеленского объяснили, что будет дальше

16 июня 2024 22:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Приняли участие 101 страна и организация - в ОП объяснили, что будет после Саммита мира
Саммит мира. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Швейцарии в городе Бургеншток в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Далее планируется проведение второй конференции.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в Facebook.

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"Позади два дня по-настоящему Глобального Саммита мира! Беспрецедентная представленность — 101 государства и международной организации, из них две трети на уровне лидеров!", — говорится в сообщении.

Известно, что первая встреча 15 советников по национальной безопасности в Копенгагене, которая заложила основы сегодняшней конференции, состоялась год назад. С тех пор были проведены встречи в Джидде, на Мальте и в Давосе, после которых удалось более чем в шесть раз увеличить поддержку Формулы Мира Президента Украины Владимира Зеленского.

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Саммит мира. Фото: ОП

Жовква подчеркнул, что инаугурационный Саммит мира — это только начало пути к справедливому и продолжительному миру. В то же время уже сделаны следующие первые шаги. В частности, на трех тематических панелях были рассмотрены три базовых пункта формулы: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и гражданских.

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Саммит мира. Фото: ОП

Также совместное коммюнике саммита поддержали 84 участника Саммита, среди которых не только все европейские и американские партнеры, но и страны со всех континентов и регионов:

  • Латинская Америка: Аргентина, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор, Гватемала, Перу, Суринам, Уругвай;
  • Африка: Бенин, Кабо Верде, Кения, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Либерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Коморы;
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Фиджи, Новая Зеландия, Палау, Филиппины, Сингапур, Восточный Тимор;
  • Ближний Восток: Израиль, Иордания, Ирак, Катар.
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Саммит мира. Фото: ОП

В Офисе Президента подчеркнули, что документ остается открытым для присоединения каждого государства или международной организации, уважающей Устав ООН и международное право. Там считают, что их количество точно будет расти.

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Саммит мира. Фото: ОП

Следующими шагами обозначили проведение тематических мероприятий по каждому пункту на уровне министров и советников — уже готовность к их организации от ряда стран: Франции, Чехии, Турции, Кении, Саудовской Аравии, США, Норвегии, Польши, Канады, Катара, Чили, Финляндии, Нидерландов, Германии и Великобритании.

"А после этого выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира", — подытожил Жовква.

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Скриншот сообщения Жолквы
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Скриншот сообщения Жолквы

Напомним, Швейцария планирует обсудить итоги конференции с Россией, Китаем и другими государствами, которые не присутствовали.

Также в материале Новини.LIVE подвели итоги и очертили главные заявления Глобального саммита мира.

Швейцария
Саммит Мира в Швейцарии
Офис президента
война в Украине
Россия

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