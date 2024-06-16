Саміт миру — підсумки хочуть обговорити з Росією та Китаєм

Голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Фото: AP

У Швейцарії у неділю, 16 червня, завершився дводенний Глобальний саміт миру. Країна планує обговорити підсумки конференції з Росією, Китаєм та іншими державами, які не були присутні.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час пресконференції.

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"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", — сказав Кассіс.

Водночас він відмовився ділитися подробицями того, про що саме говоритимуть з Росією. Також детальне обговорення результатів конференції відбудеться з іншими країнами, яких запрошували на саміт, але вони не були присутні.

Так, мова йде про Китай — там відмовилися від присутності на Саміті миру через те, що не було Росії.

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести", — уточнив голова МЗС Швейцарії.

Він пояснив, що існують різні думки та ідеї щодо того, яким чином продовжувати "шлях до миру". Він вважає, що ці думки необхідно об'єднати, аби знайти спільний "шлях вперед".

Раніше у матеріалі Новини.LIVE підбили підсумки та окреслили головні заяви Глобального саміту миру.

Також ми писали, що Зеленський відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.