Саммит мира - итоги хотят обсудить с Россией и Китаем

Швейцария обсудит итоги Саммита мира с Россией — подробности
В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Страна планирует обсудить итоги конференции с Россией, Китаем и другими государствами, которые не присутствовали.
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время пресс-конференции.
Швейцария обсудит Саммит мира с Россией
"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас тоже есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", — сказал Кассис.
В то же время, он отказался делиться подробностями того, о чем именно будут говорить с Россией. Также детальное обсуждение результатов конференции состоится с другими странами, которых приглашали, но они не присутствовали.
Так, речь идет о Китае — там отказались от присутствия на Саммите мира из-за того, что не было России.
"Сейчас мы проведем с этими странами глубокое обсуждение и обсудим, как этот путь или куда этот путь может нас привести", — уточнил глава МИД Швейцарии.
Он объяснил, что существуют разные мнения и идеи относительно того, каким образом продолжать "путь к миру". Он считает, что эти мнения необходимо объединить, чтобы найти общий "путь вперед".
Ранее в материале Новини.LIVE подвели итоги и очертили главные заявления Глобального саммита мира.
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