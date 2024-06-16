Саммит мира - итоги хотят обсудить с Россией и Китаем

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис. Фото: AP

В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, завершился двухдневный Глобальный саммит мира. Страна планирует обсудить итоги конференции с Россией, Китаем и другими государствами, которые не присутствовали.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время пресс-конференции.

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"У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас тоже есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции", — сказал Кассис.

В то же время, он отказался делиться подробностями того, о чем именно будут говорить с Россией. Также детальное обсуждение результатов конференции состоится с другими странами, которых приглашали, но они не присутствовали.

Так, речь идет о Китае — там отказались от присутствия на Саммите мира из-за того, что не было России.

"Сейчас мы проведем с этими странами глубокое обсуждение и обсудим, как этот путь или куда этот путь может нас привести", — уточнил глава МИД Швейцарии.

Он объяснил, что существуют разные мнения и идеи относительно того, каким образом продолжать "путь к миру". Он считает, что эти мнения необходимо объединить, чтобы найти общий "путь вперед".

Ранее в материале Новини.LIVE подвели итоги и очертили главные заявления Глобального саммита мира.

Также мы писали, что Зеленский ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.