Саміт миру завершився - які заяви пролунали на конференції

Учасники Саміту миру. Фото: ОП

У швейцарському місті Бургеншток упродовж 15-16 червня пройшов Глобальний саміт миру. У ньому взяли участь 101 країна й міжнародна організація, з яких 57 — представляли президенти та прем'єр-міністри.

Новини.LIVE зібрали найважливіші заяви представників країн та організацій, які пролунали на саміті.

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На міжнародній зустрічі від імені України були присутні:

Президент України Володимир Зеленський;

керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступники Ігор Брусило, Ігор Жовква й Микола Точицький;

міністр економіки України Юлія Свириденко;

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, Україна не ставила собі за мету вирішити усі проблеми на цьому саміті, а делегація сконцентрувалася на таких трьох позиціях:

ядерна безпека;

продовольча безпека;

звільнення полонених.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час другого Саміту миру можуть розпочатися переговори з Росією.

Це станеться у випадку, якщо Кремль не буде висувати умови про поступки щодо суверенітету й територіальної цілісності України. Єрмак наголосив, що Україна не йтиме ні на які поступки.

Під час виступу Зеленський заявив, що Росія не присутня на конференції через те, що вона не зацікавлена у мирі. Також він зазначив, що країни, які ще не приєдналися, можуть це зробити на наступних етапах роботи Саміту миру.

А президентка Швейцарії Віола Амхерд висловилася, що мирний процес є "немислимим" без участі Росії, оскільки довгострокове рішення повинне включати обидві сторони.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що не можна допустити замороження війни в Україні. Він вважає, що це може призвести до повторної агресії Росії. Водночас країна-агресор могла б зупинити війну у будь-який момент, просто вивівши війська з українських територій.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зауважив, що наступною ціллю Росії можуть бути країни Східної Азії. Тому було підписано угоду з Україною щодо продовження підтримки.

Також президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна розуміє умови, в яких вже понад два роки перебувають українці. Вона наголосила, що Україна бореться за безпеку всієї Європи і навіть більше.

А лідер Польщі Анджей Дуда висловився щодо використання Росією території Білорусі як полігону.

"Лукашенко не тільки дозволив росіянам напасти на Україну з території Білорусі, а також організував низку гібридних атак проти своїх західних сусідів", — сказав він.

Дуда підкреслив, що Україна має повне право захищатися від агресора в будь-який спосіб, який дозволений міжнародним правом.

Крім того, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про готовність надати Україні новий збройний пакет допомоги. Він розкритикував дії Путіна й вважає, що той не показує позитивних ознак прагнення до миру.

Перший день Глобального саміту миру завершився вигуком українського патріотичного гасла "Слава Україні! Героям Слава!".

Згодом Зеленський провів зустріч із Президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої вони обговорили продовольчу безпеку. Зокрема, йшлося про проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стерепро під час виступу на пленарному засіданні другого дня саміту заявив про виділення Україні близько 74 млн доларів на допомогу в ремонті енергетики. Також він анонсував участь країни у другому Саміті миру.

А з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен український лідер обговорив перебіг підготовки до передачі данських винищувачів F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

Китай та Бразилія запропонували Україні "звузити розбіжності" з Росією, аби досягти миру. На цю пропозицію гостро відреагував український президент та наголосив, що війна — це не розбіжності. Також Зеленський переконаний, що у випадку участі Росії у саміті деякі країни навіть не хотіли б їм тиснути руки.

На його думку, міжнародна допомога Україні не слабшає, оскільки були ухвалені низка пакетів від США, Великої Британії, нордичних країн — їх просто потрібно дочекатися. Про підтримку також свідчить і кількість країн, які взяли участь у Глобальному саміті миру.

Щодо міжнародних відносин з Саудівською Аравією — він зазначив, що зустріч з представником королівства відбудеться, ймовірно, на наступному саміті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови на саміті додала, що Росія не налаштована на закінчення війни, про що свідчать вимоги щодо капітуляції України та відмови від власних територій.

На завершенні конференції Зеленський сказав, що Мінські угоди допомогли Росії здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. На його думку, тепер Путін знову намагається заморозити конфлікт, аби підготувати нових бійців та техніку для війни.

Видання Reuters оприлюднило текст підсумкового комюніке Саміту миру, в якому зазначається, що ядерна зброя неприпустима, а Запорізька АЕС має повернутися під контроль України.

У документі висвітлюються позиції про вільний доступ до морських портів, звільнення усіх військовополонених та повернення депортованих українських дітей з Росії.

Відомо, що його підтримали представники 80 країн та чотирьох організацій. А серед країн, які не підписали декларацію, є шестеро з G20: Бразилія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Індія та Індонезія. Також туди входять Вірменія, Бахрейн, Таїланд, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Колумбія та Ватикан.

Країни, які підписали комюніке.

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Зеленський наголосив, що документ залишається відкритим до підписання "кожним, хто поважає Статут ООН".

Учасники конференції домовилися продовжити роботу на рівні радників і міністрів у форматі спеціальних зустрічей.

Нагадаємо, Зеленський відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Також ми писали, що Президент відповів на провокативне запитання представника Китаю на Саміті миру. Він запитав, Пекін є ворогом Києва чи партнером.

Крім того, він назвав єдину можливість існування України. На його думку, це закінчення російської війни. Також Зеленський відповів на запитання про втому від війни: на його думку, тут йдеться про виживання України.

А президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила про спільне бачення миру в Україні після Глобального саміту у Швейцарії. За її словами, у комюніке визначено чіткі рамки.

Президент Фінляндії Александер Стубб закликав Китай здійснити головну роль для припинення війни в Україні. Він вважає, що лише в Пекіні можуть вплинути на Путіна.

Після другого пленарного засідання саміту український лідер анонсував зустріч в одній з країн щодо ядерної безпеки. За його словами, це питання буде вирішуватися дипломатичним шляхом.