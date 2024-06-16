Ядерна безпека у світі буде обговорюватися на платформі іншої країни

Зеленський зробив заяву щодо майбутніх обговорень ядерної безпеки
У Швейцарії триває другий день Глобального саміту миру. Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч в одній з країн щодо ядерної безпеки.
Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Обговорення ядерної безпеки у світі
За словами Президента, це питання буде вирішуватися дипломатичним шляхом.
"Я думаю, ми будемо зустрічатись повністю на платформі, як я уже сказав, однієї з держав там, де буде обговорюватися ядерна безпека і буде виписуватись покроковий план. Це наша ціль", — зазначив Зеленський.
Раніше український лідер відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.
Також він гостро відреагував на заяви Китаю й Бразилії про "звуження розбіжностей" з Росією.
Крім того, Зеленський пояснив, чому міжнародна підтримка України не слабшає, а навпаки.
А на думку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Росія не налаштована на закінчення війни, оскільки вимагає капітуляції України.
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