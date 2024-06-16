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Зеленський зробив заяву щодо майбутніх обговорень ядерної безпеки

16 червня 2024 18:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ядерна безпека у світі буде обговорюватися на платформі іншої країни
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Швейцарії триває другий день Глобального саміту миру. Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч в одній з країн щодо ядерної безпеки.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Президента, це питання буде вирішуватися дипломатичним шляхом.

"Я думаю, ми будемо зустрічатись повністю на платформі, як я уже сказав, однієї з держав там, де буде обговорюватися ядерна безпека і буде виписуватись покроковий план. Це наша ціль", — зазначив Зеленський.

Раніше український лідер відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Також він гостро відреагував на заяви Китаю й Бразилії про "звуження розбіжностей" з Росією.

Крім того, Зеленський пояснив, чому міжнародна підтримка України не слабшає, а навпаки.

А на думку президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Росія не налаштована на закінчення війни, оскільки вимагає капітуляції України.

Володимир Зеленський
ядерна небезпека
Саміт Миру у Швейцарії
війна в Україні
відносини

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