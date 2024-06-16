Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський пояснив, які в України відносини з Саудівською Аравією arrow

Зеленський пояснив, які в України відносини з Саудівською Аравією

16 червня 2024 17:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відносини з Саудівською Аравією — Зеленський розповів про перебіг подій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Саудівська Аравія є одною з країн, яка може приймати рішення радників та міністрів щоби підготувати новий саміт за декілька місяців. Водночас там заявляли, що мають однаково тісні взаємини, як з Україною, так і з Росією.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

Читайте також:

Роль Саудівської Аравії у встановленні миру в Україні

"Ми маємо дуже міцні взаємини з Саудівською Аравією. Кілька днів тому у мене була зустріч з його королівською високістю і так, ми говорили про це", — сказав Президент.

Він запевнив, що мав дуже чудову зустріч з очільником королівства перед цим самітом та пригадав ще декілька розмов, які були раніше.

Зеленський наголосив, що в України та Саудівської Аравії сильні взаємини й ось чому ми звісно підіймали питання наступної зустрічі.

"Можливо, наступного саміту. Що ще я можу сказати, ми з нетерпінням чекаємо", — додав він.

Нагадаємо, 12 червня Зеленський під час свого візиту до Саудівської Аравії зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. 

Також Зеленський аргументував, чому міжнародна підтримка України не слабшає.

Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
Саміт Миру у Швейцарії
війна в Україні
відносини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку