Відносини з Саудівською Аравією — Зеленський розповів про перебіг подій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Саудівська Аравія є одною з країн, яка може приймати рішення радників та міністрів щоби підготувати новий саміт за декілька місяців. Водночас там заявляли, що мають однаково тісні взаємини, як з Україною, так і з Росією.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

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"Ми маємо дуже міцні взаємини з Саудівською Аравією. Кілька днів тому у мене була зустріч з його королівською високістю і так, ми говорили про це", — сказав Президент.

Він запевнив, що мав дуже чудову зустріч з очільником королівства перед цим самітом та пригадав ще декілька розмов, які були раніше.

Зеленський наголосив, що в України та Саудівської Аравії сильні взаємини й ось чому ми звісно підіймали питання наступної зустрічі.

"Можливо, наступного саміту. Що ще я можу сказати, ми з нетерпінням чекаємо", — додав він.

Нагадаємо, 12 червня Зеленський під час свого візиту до Саудівської Аравії зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Також Зеленський аргументував, чому міжнародна підтримка України не слабшає.