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Зеленський зустрівся із спадкоємним принцом Саудівської Аравії — про що говорили

12 червня 2024 20:48
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Візит Зеленського до Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський та спадковий принц Мухаммад бін Салман аль Сауд. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Саудівської Аравії зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обидва політики відзначили хорошу динаміку розвитку взаємовідносин між двома країнами.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Telegram у середу, 12 червня.

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"Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом", — зазначив глава держави. 

Зеленський розповів, що сторони обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, а також відзначили хорошу динаміку виконання попередніх домовленостей між двома країнами.

Також президент і принц обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України. 

"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку", — зазначив президент.

Раніше ми повідомляли, що Королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч в Саудівській Аравії зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Зокрема, вони обговорили двосторонню співпрацю.

Саудівська Аравія
Україна
Володимир Зеленський
Формула миру
переговори

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