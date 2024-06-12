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Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию — что известно

12 июня 2024 20:04
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 июня, в рамках заранее необъявленного визита прилетел в город Джидда, расположенный в Саудовской Аравии. Его встретили официальные лица королевства.

Об этом сообщает издание English Alarabiya в среду, 12 июня.

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Президент Украины встретили официальные лица Саудовской Аравии, в том числе советник по национальной безопасности и посол в Киеве.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер сырой нефти, тесно сотрудничающий с Москвой в нефтяной политике и не скрывающий свои связи как с Москвой, так и с Киевом, несмотря на то, что Россия атаковала Украину в феврале 2022 года. В частности, Саудовская Аравия позиционирует себя как посредник в этой войне.

Следует отметить, что в августе прошлого года в Саудовской Аравии состоялись переговоры по войне между Украиной и Россией, в которых приняли участие представители более 40 стран, за исключением России.

Зеленский присутствовал на саммите Лиги арабских государств в мае 2023 года в Джидде.

Ранее мы сообщали, что Королевство Саудовской Аравии не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.

Напомним, что Зеленский провел встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В частности, они обсудили двустороннее сотрудничество.

Саудовская Аравия
Украина
Владимир Зеленский
Россия
война
переговоры

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