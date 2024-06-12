Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Зеленський під час візиту до Саудівської Аравії. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у середу, 12 червня, в рамках заздалегідь неоголошеного візиту прилетів до міста Джидда, розташоване у Саудівській Аравії. Його зустріли офіційні особи королівсьтва.

Про це повідомляє видання English Alarabiya у ереду, 12 червня.

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Президента України зустріли офіційні особи Саудівської Аравії, у тому числі радник з національної безпеки та посол у Києві.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, який тісно співпрацює з Москвою в нафтовій політиці та не приховує свої зв’язки як з Москвою, так і з Києвом, не зважаючи на те, що Росія атакувала Україну в лютому 2022 року. Зокрема, Саудівська Аравія позиціонує себе, як посередника у цій війні.

Варто зазначити, що у серпні минулого року в Саудівській Аравії відбулися переговори щодо війни між Україною і Росією, в яких взяли участь представники понад 40 країн, за винятком Росії.

Зеленський був присутній на саміті Ліги арабських держав у травні 2023 року в Джидді.

Раніше ми повідомляли, що Королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

Нагадаємо, що Зеленський провів зустріч в Саудівській Аравії зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Зокрема, вони обговорили двосторонню співпрацю.