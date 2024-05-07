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На наслідного принца Саудівської Аравії скоїли замах, — ЗМІ

7 травня 2024 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На наслідного принца Саудівської Аравії скоїли замах, — ЗМІ
Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана скоєно замах. Інцидент стався в Джидді.

Про це повідомляють ЗМІ у вівторок, 7 травня.

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Замах на Мухаммеда бен Салмана

"Сам Мухаммед бен Салман живий, він не постраждав. Серед королівської гвардії багато загиблих", — ідеться в повідомленні.

Попередньо, було підірвано його машину. За даними ЗМІ, нападника вже затримано та взято під варту.

Офіційна влада поки не підтвердила факту замаху.

Нагадаємо, спільними зусиллями українських і польських спецслужб було затримано особу, яка пропонувала російським загарбникам співпрацю у здійсненні замаху на життя Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, підозрюваний мав намір передати росіянам інформацію про заходи безпеки під час перебування Зеленського на території Польщі.

Також на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна було скоєно замах. Однак Службі безпеки України вдалося цьому запобігти.

смерть
Саудівська Аравія
замах
автомобіль

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