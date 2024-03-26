Глава ФСБ натякнув на підготовку замаху на Буданова

Очільник ФСБ Олександр Бортніков. Фото: росЗМІ

Глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. За його словами, він є "законною ціллю".

Про це Олександр Бортніков сказав у коментарі росЗМІ у вівторок, 26 березня.

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Бортніков каже, що Буданов та керівництво спецслужб України — "законні цілі" для РФ.

Російський журналіст запитав у нього, чому вони досі живі.

"Все попереду", — відповів глава ФСБ.

Нагадаємо, на очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова було здійснено понад десять серйозних спроб замахів від початку вторгнення Росії. Внаслідок них загинули українські офіцери.

Також Буданов заявив, що не бажає втручатися в роботу тих, хто безпосередньо виконує операції, однак в загальному плануванні бере участь.