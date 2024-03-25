Буданов зізнався, чи докладає руку до планування операцій ГУР

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: скриншот

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не бажає втручатися в роботу тих, хто безпосередньо виконує операції, однак в загальному плануванні бере участь.

Про це Кирило Буданов розповів в документальному фільмі "Битва за море" на "Ми-Україна", що з'явився на YouTube у неділю, 24 березня.

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Буданов про планування операцій ГУР

"В загальному, я намагаюся не втручатися у безпосередню роботу виконавців тих чи інших операцій. Але в загальному плануванні, так, завжди (беру участь. — Ред.)", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що керівник ГУР у документальному проєкті "Битва за море" розповів, що російські загарбники досі не полишають спроб знову захопити острів Зміїний. Він оцінив їхні шанси на це.

Також ми писали, що Буданов у тому ж документальному фільмі поділився однією цікавою історією. Він розповів, як українських бійців врятувала російська коза від загибелі.

Додамо, що офіцер ГУР Міноборони України з позивним "Віто" розповів деталі підготовки до оборони Харкова. Розвідники діяли за "планом Буданова".