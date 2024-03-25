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Росіяни досі не полишають мету "повернути" Зміїний, — Буданов

25 березня 2024 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни досі не полишають мету "повернути" Зміїний, — Буданов
Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російські загарбники досі не полишають спроб знову захопити острів Зміїний. Однак за його словами, спроби росіян безуспішні.

Про це Кирило Буданов розповів в документальному фільмі "Битва за море" на "Ми Україну", оприлюдненому на YouTube у неділю, 24 березня. 

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"Регулярно завдають ракетно-бомбових ударів. Кілька разів проходила інформація і ми бачили її підтвердження — по проведенню подібної операції, як ми в свій час проводили. Але не змогли вони на це піти, тому що вибити гарнізон з острова вже нереально", — зазначив Буданов.

Як відомо, українські захисники 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, розташований у Чорному морі, від лап російських загарбників.

Нагадаємо, що в документальному фільмі "Битва за море" Буданов поділився ще однією цікавою історією. Він розповів, як українських бійців врятувала російська коза від загибелі.

Також ми писали, що офіцер ГУР Міноборони України з позивним "Віто" розповів деталі підготовки до оборони Харкова. Розвідники діяли за "планом Буданова".

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