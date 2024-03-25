Буданов розповів, як російська коза врятувала українських бійців від загибелі

Голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов. Фото: скриншот

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російська коза врятувала наших бійців під час рейду на території ворога. За його словами, тварина наступила на міну, яку військові могли й не оминути.

Про це Кирило Буданов розповів в документальному фільмі "Битва за море" на "Ми-Україна", опублікованому на YouTube у неділю, 24 березня.

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Російська коза врятувала українських бійців

"Після повернення з одного з рейдів з території противника за групою ув'язалася коза — просто жива коза. Російська, але коза. Йшла і йшла. Вирвалась в якийсь момент вперед, наступила на міну — кози не стало. Як би не сумно, але врятувала всю групу", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, що офіцер ГУР Міноборони України з позивним "Віто" розповів деталі підготовки до оборони Харкова. Розвідники діяли за "планом Буданова".

Також ми писали, що нещодавно медіа поширили інформацію, що Росія купує супутникові дані в американських компаній для підготовки ракетних ударів по Україні. Кирило Буданов прокоментував ці відомості.