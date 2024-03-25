Буданов рассказал, как российская коза спасла украинских бойцов от гибели

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская коза спасла наших бойцов во время рейда на территории врага. По его словам, животное наступило на мину, которую военные могли и не миновать.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме "Битва за море" на "Мы-Украина", опубликованном на YouTube в воскресенье, 24 марта.

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Российская коза спасла украинских бойцов

"По возвращении из одного из рейдов с территории противника за группой увязалась коза — просто живая коза. Российская, но коза. Шла и шла. Вырвалась в какой-то момент вперед, наступила на мину — козы не стало. Как бы ни грустно, но спасла всю группу", — отметил Буданов.

Напомним, что офицер ГУР Минобороны Украины с позывным "Вито" рассказал детали подготовки к обороне Харькова. Разведчики действовали по "плану Буданова".

Также мы писали, что недавно медиа распространили информацию о том, что Россия покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Кирилл Буданов прокомментировал эти сведения.