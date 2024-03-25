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Россияне до сих пор не оставляют цель "вернуть" Змеиный, — Буданов

25 марта 2024 02:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне до сих пор не оставляют цель "вернуть" Змеиный, — Буданов
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские захватчики до сих пор не оставляют попыток снова захватить остров Змеиный. Однако, по его словам, попытки россиян безуспешны.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме "Битва за море" на "Мы Украине", обнародованном на YouTube в воскресенье, 24 марта.

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"Регулярно наносят ракетно-бомбовые удары. Несколько раз проходила информация и мы видели ее подтверждение — по проведению подобной операции, как мы в свое время проводили. Но не смогли они на это пойти, потому что выбить гарнизон с острова уже нереально", — отметил Буданов.

Как известно, украинские защитники 30 июня 2022 года освободили оккупированный остров Змеиный, расположенный в Черном море, от лап российских захватчиков.

Напомним, что в документальном фильме "Битва за море" Буданов поделился еще одной интересной историей. Он рассказал, как украинских бойцов спасла русская коза от гибели.

Также мы писали, что офицер ГУР Минобороны Украины с позывным "Вито" рассказал детали подготовки к обороне Харькова. Разведчики действовали по "плану Буданова".

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