Буданов признался, прилагает ли руку к планированию операций ГУР

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не желает вмешиваться в работу непосредственно выполняющих операции, однако в общем планировании принимает участие.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме "Битва за море" на "Мы-Украина", появившемся на YouTube в воскресенье, 24 марта.

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Буданов о планировании операций ГУР

"В общем, я стараюсь не вмешиваться в непосредственную работу исполнителей тех или иных операций. Но в общем планировании, да, всегда (участвую. — Ред.)", — отметил Буданов.

Напомним, что руководитель ГУР в документальном проекте "Битва за море" рассказал, что российские захватчики до сих пор не оставляют попыток снова захватить остров Змеиный. Он оценил их шансы на это.

Мы писали, что Буданов в том же документальном фильме поделился одной интересной историей. Он рассказал, как украинских бойцов спасла российская коза от гибели.

Добавим, что офицер ГУР Минобороны Украины с позывным "Вито" рассказал детали подготовки к обороне Харькова. Разведчики действовали по "плану Буданова".