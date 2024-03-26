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Глава ФСБ намекнул на подготовку покушения на Буданова

26 марта 2024 17:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава ФСБ намекнул на подготовку покушения на Буданова
Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, он является "законной целью".

Об этом Александр Бортников сказал в комментарии росСМИ во вторник, 26 марта.

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Подготовка покушения на Буданова

Бортников говорит, что Буданов и руководство спецслужб Украины — "законные цели" для РФ.

Российский журналист спросил его, почему они до сих пор живы.

"Все впереди", — ответил глава ФСБ.

Напомним, на главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова было совершено более десяти серьезных попыток покушений с начала вторжения России. В результате этого погибли украинские офицеры.

Также Буданов заявил, что не желает вмешиваться в работу непосредственно выполняющих операции, однако в общем планировании принимает участие.

украинцы
россияне
ФСБ
покушение
Кирилл Буданов
ГУР

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