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Стало відомо, скільки серйозних спроб замахів на Буданова було здійснено

12 березня 2024 12:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки серйозних спроб замахів на Буданова було здійснено
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова було здійснено понад 10 серйозних спроб замахів від початку вторгнення Росії. Внаслідок них загинули українські офіцери.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю FreeДом.

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"На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, унаслідок цих замахів за останні 10 років є і загиблі офіцери української розвідки", — сказав Юсов.

Він зазначив, що головними цілями для росіян є Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський та керівники українських спецслужб. 

Нагадаємо, раніше Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Керівник ГУР відповів, в якому зараз стані його дружина. Також він поділився новинами про розширення штату ГУР та як це повпливало на роботу відомства.

Крім того, 6 березня російські військові вдарили по порту в Одесі. В той час там перебували Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

На думку речниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, між атакою Росії на Одесу та візитом Зеленського немає жодних зв'язків.

Речник Держдепу США Метью Міллер вважає, що обстріл Одеси свідчить про те, що Україні критично потрібні додаткові засоби ППО.

розвідка
замах
Кирило Буданов
ГУР
Андрій Юсов

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