Стало известно, сколько серьезных попыток покушений на Буданова было совершено

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

В главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова было совершено более 10 серьезных попыток покушений с начала вторжения России. В результате этого погибли украинские офицеры.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в интервью FreeДом.

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"На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", — сказал Юсов.

Он отметил, что главными целями для россиян являются Главнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб.

Напомним, ранее Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Руководитель ГУР ответил, в каком сейчас состоянии его жена. Также он поделился новостями о расширении штата ГУР и как это отразилось на работе ведомства.

Кроме того, 6 марта российские военные ударили по порту в Одессе. В то время там были Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По мнению пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, между атакой России на Одессу и визитом Зеленского нет никаких связей.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер считает, что обстрел Одессы свидетельствует о том, что Украине критически нужны дополнительные средства ПВО.