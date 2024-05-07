На наследного принца Саудовской Аравии совершили покушение, — СМИ
На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана совершено покушение. Инцидент произошел в Джидде.
Об этом сообщают СМИ во вторник, 7 мая.
Покушение на Мухаммеда бен Салмана
"Сам Мухаммед бен Салман жив, он не пострадал. Среди королевской гвардии много погибших", — говорится в сообщении.
Предварительно, была подорвана его машина. По данным СМИ, нападавший уже задержан и взят под стражу.
Официальные власти пока не подтвердили факт покушения.
Напомним, совместными усилиями украинских и польских спецслужб было задержано лицо, предлагавшее российским захватчикам сотрудничество по покушению на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского. В частности, подозреваемый намерен передать россиянам информацию о мерах безопасности во время пребывания Зеленского на территории Польши.
Также на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина было совершено покушение. Однако Службе безопасности Украины удалось это предотвратить.
Читайте Новини.LIVE!