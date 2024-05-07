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На наследного принца Саудовской Аравии совершили покушение, — СМИ

7 мая 2024 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На наследного принца Саудовской Аравии совершили покушение, — СМИ
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана совершено покушение. Инцидент произошел в Джидде.

Об этом сообщают СМИ во вторник, 7 мая.

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"Сам Мухаммед бен Салман жив, он не пострадал. Среди королевской гвардии много погибших", — говорится в сообщении.

Предварительно, была подорвана его машина. По данным СМИ, нападавший уже задержан и взят под стражу.

Официальные власти пока не подтвердили факт покушения.

Напомним, совместными усилиями украинских и польских спецслужб было задержано лицо, предлагавшее российским захватчикам сотрудничество по покушению на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского. В частности, подозреваемый намерен передать россиянам информацию о мерах безопасности во время пребывания Зеленского на территории Польши.

Также на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина было совершено покушение. Однако Службе безопасности Украины удалось это предотвратить.

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Саудовская Аравия
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